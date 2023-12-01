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Сегодня, 09:30

Романцев — о Тюкавине: «Если он окажется в «Зените», то через год будет стоить миллионов 50»

Александр Львов
Обозреватель
Константин Тюкавин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев оценил вероятность перехода нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в «Зенит».

— Недавно Сергей Семак заявил: российский игрок обойдется «Зениту» в три-четыре раза дороже, чем иностранец аналогичного уровня. Не кажется ли вам, что это просто спекуляция на футболистах с российским паспортом, которую порождает лимит на легионеров?

— Признаюсь, прежде никогда об этом не слышал, хотя повода не верить Сергею Богдановичу у меня нет. И скорее это попахивает не спекуляцией, а одним из вариантов коррупции. Мне вспоминаются рассказы Дасаева, Родионова, Онопко — о том, как тяжело приходилось им за границей, где попасть в состав можно было, если ты доказал, что на голову сильнее местных. У нас же при всех равных в споре россиянина с легионером предпочтение часто отдают иностранцу, потому что за него заплачены большие деньги.

Что касается задирания цен на молодые таланты, то не исключаю, что это вариант, который может помочь сохранить у себя перспективного парня. Тогда это плохо. Возможно, говоря об этом, Семак имел в виду интерес к форварду «Динамо» Тюкавину, который почему-то не всегда попадал там в состав. А в «Зените» в нем видят игрока, который не только усилит команду, но еще и выйдет на новый уровень. Для этого есть все данные. И если Тюкавин все-таки окажется в «Зените», то, поверьте, через год он уже будет стоить миллионов 50. А пока все повисло в воздухе.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 21 матче за бело-голубых во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего россиянина в 8 миллионов евро.

Дмитрий Аленичев и&nbsp;Александр Старков. «Интервью про Старкова — честный поступок Аленичева». Романцев — о «Спартаке» и чемпионской гонке РПЛ

Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Константин Тюкавин
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