Романцев: «Буду рад, если Кузяев и Черчесов поработают вместе»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» высказался о возможном переходе полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в европейский клуб.

— Полузащитник «Зенита» и сборной России Кузяев обозначил, что хочет попробовать себя в Европе и якобы уже получил предложения из Турции и Венгрии, где заинтересованность в игроке выразил Станислав Черчесов. Но Далеру уже 31 — не поздновато для начала европейской карьеры?

— Возраст, конечно, у Кузяева не юношеский. Но если игрок уверен в себе, психологически готов к такому непростому шагу и чувствует в себе силы, то ничего особенного в таком решении нет. Тем более за его спиной большой игровой опыт!

Да, могут возникнуть сложности с адаптацией, с языком. Знаю, как тяжело это переносили Дасаев с Хидиятуллиным, которые, подписав контракты с испанским и французским клубами, ехали практически в никуда. Ведь тогда мы почти ничего не знали о загранице. Теперь времена другие. Потому Головин с Алексеем Миранчуком сумели найти себя во Франции и Италии, где оба сейчас на виду. А то, что такой требовательный тренер, как Черчесов, с уважением отозвался о Кузяеве, говорит о многом. И буду рад, если они поработают вместе. Так что удачи тебе, Далер! — сказал Романцев.

В текущем сезоне 30-летний полузащитник провел 34 матча за «Зенит» во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 7 голевых передач. Его контракт с сине-бело-голубыми завершается летом этого года.

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