Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:00

Романцев — о семи победах «Краснодара»: «Чемпионская поступь»

Александр Львов
Обозреватель
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал игру «Краснодара».

— В 10-м туре календарь свел на поле большинство возможных претендентов на золото. Помнится, в прошлом сезоне вы в это время уверенно предсказывали победу в чемпионате «Зениту». А сейчас, после поражения питерцев от «быков», не подумалось, что этот сезон может стать золотым для «Краснодара»?

— Вы называете только «Краснодар», потому что он одолел чемпиона? А я вот считаю, что есть еще клубы, способные испортить настроение фанатам «Зенита» в год юбилея. Спору нет, команда Мусаева заметно окрепла, стала стабильнее. Да и серия из семи побед, в которой были обыграны ЦСКА, «Динамо», «Локомотив» и «Зенит — это чемпионская поступь. Но посмотрите, как преобразился помолодевший «Локомотив», в котором заиграли Батраков, Пиняев, Воробьев, Самошников. Или вспомните, как в концовке прошлого сезона рвануло вверх «Динамо», которое было в шаге от первого места. Да и остальные клубы первой шестерки способны на сюрпризы. А то, что «Зенит» дрогнул в Краснодаре, не должно вводить в заблуждение. Он по-прежнему силен. Но подтянулись, стали опаснее конкуренты. А значит, можно ждать такой же острой, непредсказуемой концовки, какую мы получили на финише прошлого сезона.

Предвижу вопрос — а как же «Спартак»? Признаюсь, настолько расстроен тем, как он провел матч с «Локомотивом», что даже не хочется обсуждать причины поражения. Сошлюсь на Станковича, сказавшего после матча, что в действиях соперника было больше желания. И у меня сразу возникает вопрос — почему? Думаю, и у болельщиков тоже. Но веры в то, что все еще можно поправить, все равно не теряю. Да и вас к этому призываю — мы ведь «Спартак»!

Сергей Семак (слева) и&nbsp;Александр Соболев. «Соболев знал, на что шел. Дзюба в «Зените» с давлением фанатов клуба справился». Романцев — о Глушенкове, Карпине и Мажиче
Олег Романцев
ФК Краснодар

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Соперники ждали Пьянича на поле, чтобы попросить у него футболку, от Кейта дождались чуда, от 18-летнего таланта - гола. Что случилось в матче «Пари НН» – ЦСКА
Московское «Динамо» победило «Минчанку» в матче суперлиги
Доннарумма пропустил два гола от «Арсенала» в матче Лиги чемпионов
В России началось серийное производство беспилотника «Одуванчик»
Дегтярев сообщил о профессионализме экипажа самолета с Чернышенко
Генштаб ВС Ирана рассказал об атаке на две базы ВВС Израиля и штаб «Моссада»
Сегодня
Вчера
Неделя