Романцев ответил на вопрос об интересе к футболу в России

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением об интересе к футболу в России.

- На матч «Химок» с «Оренбургом» с грехом пополам собралась одна тысяча зрителей. Что это — оценка уровня игры этих клубов или тревожный сигнал падения интереса к чемпионату?

— Думаю, подобные вопросы волнуют многих. И очень важно, чтобы они не остались без внимания руководителей футбола. А мне с ходу трудно ответить, в чем здесь причина. Вот у «Факела» в чемпионате дела тоже идут не ахти, но в Воронеже своих не бросают. Переживают, огорчаются, но поддерживают и верят в команду, которая в Питере хоть и уступила, но характер показала! Почему в Химках иное отношение к своему клубу, сказать не могу — не слежу за ним. Слышу только про регулярные смены тренеров, да еще про всякие не очень красивые истории. Вот в Оренбурге народ на трибунах собирается. А по тому, как бодро команда входила в сезон, обыграв дома «Спартак», рискну предположить, что нынешний ее спад — явление временное. И сейчас, когда «Химки» с «Оренбургом» бьются за право остаться в РПЛ, они особенно нуждаются в поддержке болельщиков. Вспоминаю, как сплотились фанаты «Спартака», когда он возвращался в высшую лигу. И мы по сей день благодарны им за это!

Что касается тревоги о падении интереса к чемпионату, то оно понятно — наш футбол, как и весь спорт, переживает непростые времена. Но это удивительная игра! Не зря в блокадном Ленинграде исторический матч местного «Динамо» и металлургического завода имени Сталина у истерзанных войной людей рождал веру в жизнь и победу. И если уж тогда футбол дарил надежду на лучшее, поднимал настроение, то уверен, что и сейчас не оставляет народ равнодушным. Просто все дело здесь в исполнителях. Ведь есть театры, билеты в которые не достать, а есть и те, где спектакли идут при полупустых залах. И полные трибуны на недавних матчах «Локомотива» со «Спартаком» и «Краснодара» с «Зенитом» — лучшее тому подтверждение. Так что не будем паниковать, а по-прежнему жить и болеть игрой.