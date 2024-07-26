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Сегодня, 13:15

Олег Романцев: «Полностью поддерживаю Мостового — сам не люблю компьютерных аналитиков!»

Александр Львов
Обозреватель
Олег Романцев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» поддержал мнение экс-полузащитника национальной команды и красно-белых Александра Мостового об аналитиках, не игравших в футбол на профессиональном уровне.

Мостовой ранее заявил, что его бесит, когда оценку игре Криштиану Роналду, Килиану Мбаппе и другим звездам дают «те, кто сам ни разу толком по мячу не ударил».

«Полностью поддерживаю Сашу, который всегда говорит то, что думает! Сам не люблю компьютерных аналитиков, которые с умным видом советовали Дешаму, кого и куда надо ставить. Или какую тактику следовало выбрать Саутгейту. Нет, на кухне с соседом или тещей такое можно обсудить. Но прилюдно, с экрана — это уже перебор. И Мостовой вправе об этом говорить, поскольку он истинный профессионал и большой игрок. А не какой-то агент — типа этого Барбозы, которому надо хайпануть, поливая Роналду, или впихнуть в команду кого-то из клиентов. Потому мнению Александра я доверяю, поскольку в футболе он разбирается, чувствует его. И то, что он готов к тренерской работе, не сомневаюсь. Я бы доверил ему любую команду. Давай, Саша, пришла пора начинать!» — сказал Романцев «СЭ».

Будучи футболистом, Романцев выступал за красноярский «Автомобилист» (ныне «Енисей») и московский «Спартак». Вместе со сборной СССР он стал бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года. После окончания игровой карьеры Романцев тренировал красно-белых, «Динамо», национальную команду, а на данный момент занимает пост советника «Пари НН».

Александр Мостовой. «Мостовой готов к тренерской работе. Я бы доверил ему любую команду». Интервью Романцева о Евро, Роналду и телеэкспертах

Александр Мостовой
Олег Романцев
Футбол
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