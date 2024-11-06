Сегодня, 00:00
Олег Романцев, который признан лучшим тренером в истории «Спартака» по опросу среди легенд красно-белых, в интервью «СЭ» поделился мнением о своем нынешнем коллеге Деяне Станковиче.
— Общались со Станковичем в Нижнем Новгороде, куда недавно ездили на игру «Спартака» с «Пари НН»? — вопрос Романцеву.
— Да. И до матча, и после. По-моему, мы уже — чуть-чуть на сербском, чуть-чуть на русском — понимаем друг друга без переводчика. (Улыбается.) Мы футбольные люди, он нам уже не нужен.
— Какой футбол Деян сейчас ставит «Спартаку»?
— Нужно дать человеку время. Слишком много игроков у него в распоряжении. По-моему, пока Станкович еще в поиске оптимального состава, тех футболистов, которые до конца будут биться за «Спартак». Конечно, когда один из ведущих игроков переходит в «Зенит», это психологический удар для тренера — какой-то звоночек, что что-то не то в коллективе. Значит, надо налаживать атмосферу. Деян это понимает, решает вопрос. Просто нужно потерпеть.