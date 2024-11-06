Романцев — о Станковиче: «Когда один из ведущих игроков переходит в «Зенит», это психологический удар для тренера»

Олег Романцев, который признан лучшим тренером в истории «Спартака» по опросу среди легенд красно-белых, в интервью «СЭ» поделился мнением о своем нынешнем коллеге Деяне Станковиче.

— Общались со Станковичем в Нижнем Новгороде, куда недавно ездили на игру «Спартака» с «Пари НН»? — вопрос Романцеву.

— Да. И до матча, и после. По-моему, мы уже — чуть-чуть на сербском, чуть-чуть на русском — понимаем друг друга без переводчика. (Улыбается.) Мы футбольные люди, он нам уже не нужен.

— Какой футбол Деян сейчас ставит «Спартаку»?