Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:00

Романцев о «Динамо»: «Нужно набраться терпения или искать нового тренера»

Александр Львов
Обозреватель

Бывший главный тренер «Динамо» Олег Романцев поделился мнением о результатах бело-голубых после того, как команду возглавил Славиша Йоканович.

— Недавно в «СЭ» Илья Казаков заметил, что «Динамо» «перестало искрить и словно не играет, а занимается профессиональным трудом». При этом он отмечает, что Йоканович менее эмоциональный, чем его предшественник Шварц. Насколько игровой настрой команды зависит от энергетики тренера? Вы ведь тоже не бегали по бровке, но проблем с мотивацией у футболистов «Спартака» никогда не возникало.

— Поверьте, то, что тренер бегает по бровке, машет руками и кричит, не влияет на настрой и игру футболистов, — сказал Романцев. — Это скорее всплеск чисто тренерских эмоций. На современных стадионах скамейки запасных не очень удобны для просмотра матчей. Поэтому большинство тренеров и выходят на бровку. Возможно, если бы я до сих пор работал, поступал бы так же. Хотя кричать и прыгать точно бы не стал.

Настрой, мотивация, игровой градус рождаются на установке, их можно поднять в перерыве, но не по ходу встречи. А в плане психологии футболисты, как и тренер, должны начинать настраиваться сразу же после проведенного матча — приняли душ, отправились по домам, а в голове уже следующая игра. И это оптимальный вариант, чему учил великий Бесков. Об этом потом говорил и я.

Что касается «Динамо», то причина игрового спада связана не с разной эмоциональностью бывшего и нынешнего тренеров. Просто у них разные взгляды на строительство команды. Шварц видел ее атакующей, легкой, быстрой. Но при этом жирным минусом была оборона. Йоканович это учел и сделал ставку на укрепление тылов. И беспроигрышные восемь стартовых туров оправдывали его идею. А когда «Динамо» посыпалось, уступив после «Зенита» в Грозном и Сочи, пошли разговоры о том, что оно перестало «искрить»; писали о недопонимании футболистами тренера, о зажигательном немце и пресноватом сербе.

Перестройка, начатая Йокановичем, усложняется еще и тем, что команду покинуло несколько ключевых игроков, а новички появлялись впритык к сезону. И сейчас у клуба есть только два варианта: либо набраться терпения и дать сербу поработать, либо искать нового тренера. Третьего не дано. Хотя сегодня «Динамо» по наличию талантливой молодежи можно смело считать одним из самых перспективных клубов.

Йоканович стал главным тренером «Динамо» в июне 2022 года после ухода Сандро Шварца из клуба. Бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 16 очками в 11 матчах.

Футболисты &laquo;Локомотива&raquo;. «Даже если «Локомотив» вылетит, я переживать не буду». Романцев — о Цорне, Карпине и «Спартаке»

Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Хищник против травоядного. Исмаилов легко разобрался с Иличем
Безумие Гашека достигло предела. Бывший вратарь решил сорвать матч НХЛ в Праге — ничего не вышло
НАК заявил о подрыве грузовика на Крымском мосту
ВСУ повредили последнюю линию связи между ЗАЭС и энергосистемой Украины
Умер народный артист РСФСР Иван Ромашко
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Романцев о «Локомотиве»: «После того, как там отказались от Семина, судьба клуба мне не интересна»