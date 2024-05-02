Романцев — о «Спартаке»: «Победа над «Динамо» вселила веру в яркую концовку сезона»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал игру московского клуба в последних матчах.

— В последних трех матчах «Спартак» выглядел по-разному. Невыразительно и осторожно с ЦСКА, а вот с «Локомотивом» и в Кубке с «Динамо» — задиристо и остро. В чем причина таких перепадов?

— Причины могут быть самыми разными — не угадываешь с составом, травмы... Наконец, противник, не давший сыграть, как ты планировал. В мои времена тренеры старались никогда не менять состав, с которым победили в предыдущей встрече. Видимо, сейчас многое изменилось. Думаю, не я один удивился, когда увидел, что «Динамо» вышло против «Спартака» без своего лидера и бомбардира Тюкавина, гол которого принес победу над «Зенитом». Выпустил его Личка уже при счете 0:2.

Если бы в мои годы в состав не попал Гаврилов, Ярцев или Хидиятуллин, то я бы подумал, что сегодняшняя игра, как иногда говорят, проходная. А вот Слишкович, который поменял в «Спартаке» больше половины тех, кто начинал победный матч с «Локомотивом», с составом угадал. И победил. В этом матче «Спартак» оказался сильнее соперника во всех компонентах: в контроле мяча, быстроте принятия решений, переходе из обороны в атаку. «Динамо» же не проявило той собранности и строгости в обороне, которые отличали его во встрече с «Зенитом». Это дало возможность спартаковцам находить в ней уязвимые места. Подтверждение тому — первый гол, который Соболев забил головой из центра штрафной из-под наблюдавшего за этим Бальбуэны. А второй мяч «Спартак» добыл в контратаке, когда защитники, потеряв Соболева, позволили ему сделать скидку на Игнатова. «Динамо» пыталось переломить ход встречи, временами даже владело инициативой, но по-настоящему реальный момент забить был лишь у Смолова, не сумевшего переиграть уверенно действовавшего в этот вечер Селихова.

Хорошая и очень важная в психологическом плане победа, которая вселила во всех нас, болельщиков «Спартака», веру в яркую и успешную концовку такого непростого сезона. Идем дальше!

1 мая красно-белые на выезде победили «Динамо» (2:0) в матче второй стадии 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России. Соперник московской команды по финалу определится в матче «Ростов» — «Балтика».

В чемпионате России «Спартак» на данный момент располагается на четвертой позиции, набрав 42 очка за 26 туров.