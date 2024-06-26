Романцев — о Василькове: «В «Спартаке» его называли семейным доктором. Мастер на все руки, надежный товарищ»

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев поделился воспоминаниями о Юрии Василькове. 22 июня бывший многолетний врач красно-белых скончался после продолжительной болезни на 77-м году жизни. Его похороны состоялись 26 июня на Востряковском кладбище.

— В памяти останется прежде всего его любовь к людям — она была для него главным и в профессии, и в жизни. Ведь без этого в работе футбольного врача не обойтись — она особенная. В команде он должен быть умельцем на все руки — и хирургом, и терапевтом, и психологом, и диагностом. Сергеич, или Василек, как любя называли его ребята, был именно таким. И я рад, что с ним посчастливилось работать.

Он не просто был моей правой рукой, без которого невозможно было обойтись, а еще надежным и верным товарищем, готовым всегда прийти на помощь. А еще Юрия Сергеевича называли в «Спартаке» семейным доктором. Каждый из нас знал, что может позвонить ему в любое время суток и получить совет, как успокоить расплакавшегося малыша или какие таблетки дать разбушевавшейся теще. В таких ситуациях он еще идеально справлялся и с обязанностями вот такой скорой телефонной помощи. А сколько было случаев, когда он брал на себя ответственность, принимая самые рискованные решения!

Похороны экс-врача «Спартака» Юрия Василькова. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Вспоминаю, как в матче Кубка УЕФА с греческим АЕК Димка Радченко получил тяжелейший перелом берцовой кости. Местные врачи настаивали на немедленной госпитализации, а парень умолял не оставлять его в чужой стране. Юра сделал все, чтобы он улетел из Афин с командой, уговорив экипаж поставить в салоне самолета капельницу. И весь полет ни на минуту не отходил от Димы.

Еще была история с бразильцем Тиагу Силвой, с которым в «Динамо» подписали контракт без медосмотра. Месяца полтора тот странно вел себя на тренировках — быстро уставал, тяжело дышал. И тогда Сергеич решил обследовать игрока в лучшей клинике Лиссабона, где у того с ужасом обнаружили открытую форму туберкулеза. Так был спасен будущий капитан «ПСЖ» и сборной Бразилии.

А вот дорогого нашего Георгия Александровича Ярцева, с семьей которого Сергеич был рядом до последних дней Жоры, спасти не удалось. Было слишком поздно — Юра уже сам боролся со своей болезнью.

Светлая память тебе, дорогой Юрий Сергеевич, любимый наш Василек, — сказал Романцев.

Помимо «Спартака» Васильков также работал врачом в московском «Динамо» и в сборной России по футболу.