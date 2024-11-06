Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:20

Олег Романцев: «Фильм о Черенкове был нужен»

Александр Львов
Обозреватель
Олег Романцев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Олег Романцев, который признан лучшим тренером в истории «Спартака» по опросу среди легенд красно-белых, в интервью «СЭ» поделился мнением о фильме о Федоре Черенкове «Федя. Народный футболист».

— Думаю, такой фильм нужен, — сказал Романцев. — Народ пошел в кинотеатры, смотрит картину с удовольствием.

— А вы ходили?

— Нет. Объясню почему. Наверное, я слишком ранимый человек и хочу, чтобы Федор остался в моей памяти таким, каким его знаю. Находясь спиной к воротам, по звуку мяча мог даже определить, с какой ноги бил Черенков.

— Вот как?

— Да. Он даже удивлялся, как это мне удается. Я улыбался: «Федор, так знаю тебя уже 30 лет!» Голос Черенкова до сих пор стоит у меня в ушах. Его не заменить никакими идеальными актерами. И хочу, чтобы он для меня остался именно таким, каким его видел и знал. Это не в обиду создателям фильма.

Фильм о Федоре Черенкове «Федя. Народный футболист» вышел в прокат 31 октября.

Главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Деян Станкович и&nbsp;легендарный тренер красно-белых Олег Романцев. Олег Романцев: «Нам со Станковичем переводчик не нужен»

Олег Романцев
Федор Черенков
Футбол
ФК Спартак (Москва)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Военные РФ пресекли попытку захвата ВСУ Запорожской АЭС
Мбаппе невзлюбили в «Реале»: Анчелотти считает его проблемой, команда не зовет на ужины
Биография Остона Мэттьюса: жизнь и карьера американского форварда-рекордсмена
«Известия» опубликовали кадры с места атаки дрона ВСУ по жилому дому в Белгороде
3-летний индиец Аниш Саркар стал самым молодым игроком в рейтинге ФИДЕ
В Узбекистане мужчину приговорили к пяти годам колонии за наемничество
Сегодня
Вчера
Неделя