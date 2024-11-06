Олег Романцев: «Фильм о Черенкове был нужен»

Олег Романцев, который признан лучшим тренером в истории «Спартака» по опросу среди легенд красно-белых, в интервью «СЭ» поделился мнением о фильме о Федоре Черенкове «Федя. Народный футболист».

— Думаю, такой фильм нужен, — сказал Романцев. — Народ пошел в кинотеатры, смотрит картину с удовольствием.

— А вы ходили?

— Нет. Объясню почему. Наверное, я слишком ранимый человек и хочу, чтобы Федор остался в моей памяти таким, каким его знаю. Находясь спиной к воротам, по звуку мяча мог даже определить, с какой ноги бил Черенков.

— Вот как?

— Да. Он даже удивлялся, как это мне удается. Я улыбался: «Федор, так знаю тебя уже 30 лет!» Голос Черенкова до сих пор стоит у меня в ушах. Его не заменить никакими идеальными актерами. И хочу, чтобы он для меня остался именно таким, каким его видел и знал. Это не в обиду создателям фильма.

Фильм о Федоре Черенкове «Федя. Народный футболист» вышел в прокат 31 октября.