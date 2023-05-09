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Сегодня, 10:15

Романцев: «Появление Дуарте в «Спартаке» вызывает много вопросов»

Александр Львов
Обозреватель
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» подвел итоги матча 26-го тура РПЛ между красно-белыми и «Зенитом» (2:3).

— Первый гол «Спартака» — это больше класс Промеса и Бальде или нерасторопность обороны «Зенита»?

— Считаю, в этом матче у обеих команд атака сыграла качественнее обороны. А здесь все было разыграно как по нотам: Промес рывком достал уже уходивший за линию мяч и сразу же прострелил на Бальде, который в касание пробил из-под молодого Ренана. Все было сделано на раз-два, что и заставило защитников «Зенита» потерять позиции.

— Примерно в таком же положении оказались и защитники «Спартака», когда забивал Мостовой.

— Там была немного другая ситуация. Здесь мяч влетел в ворота после рикошета от Тавареша — и это помешало среагировать Селихову.

Плюс, опасаясь ВАР, защитники в штрафной теперь боятся прикоснуться к сопернику. Отсюда и вал пенальти в последних турах, множество карточек за сомнительные нарушения. Только этим и можно объяснить нерешительность защитников «Спартака».

— Тогда как можно объяснить удаление Дуарте?

— Этому нет никакого объяснения. Зачем парагвайцу нужно было так косить Малкома в центре поля — в ситуации, которая абсолютно не диктовала такую агрессию? Появление этого защитника в «Спартаке» вызывает много вопросов.

Полное интервью Олега Романцева «СЭ» здесь

Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
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