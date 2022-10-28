Романцев — о дисквалификации Федотова и Абаскаля: «Могли бы пригласить тренеров и просто побеседовать»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» выразил мнение по поводу попавшего в Сеть видео с перепалкой Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля.

«Недопонимание между тренерами порой действительно случается. Особенно в матчах такого накала, — сказал Романцев. — Но, как правило, с финальным свистком они с миром расходятся, поблагодарив друг друга. Не знаю, почему на сей раз их поведению было уделено такое внимание. Тем более, как вы заметили, никаких официальных заявлений по этому поводу не поступало. Невольно начинаешь думать — либо КДК ищет любой повод для поднятия своего авторитета, либо хочет привлечь к своей деятельности дополнительное внимание. Если сам председатель КДК говорит, что никто никаких жалоб не подавал и неизвестно, кто и что кому говорил, то зачем раздувать весь этот сыр-бор? Могли бы пригласить тренеров и просто побеседовать. А вместо этого — штрафы с дисквалификацией! Да еще и резервному арбитру за компанию досталось за то, что он не слышал «оскорбительных слов». Тогда и телевизионщиков можно было привлечь — мол, что же вы самое «главное» в футболе не снимаете?!»