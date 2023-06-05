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Сегодня, 20:58

Романцев — о дисквалификации Соболева: «В будущем он такого не повторит, пацан все понял»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о дисквалификации нападающего красно-белых Александра Соболева после удаления в матче с ЦСКА (2:1) в 28-м туре РПЛ.

Соболев получил красную карточку за демонстрацию неприличного жеста в адрес защитника армейцев Виллиана Роши. 26-летнего нападающего дисквалифициваровали на 4 матча.

— Считаете ли вы дисквалификацию Соболева справедливой?

— Не хочу даже ничего комментировать. Знаю одно: Соболев — железный. Конечно, это не красит его. Но это ему и пример. Он — молодой парень, и в будущем он такого не повторит. Четыре матча — это, конечно, много. Его уже наказали. И одним матчем, и тем, как народ к этому жесту отнесся. Это уже наказание: пацан все понял.

Александр Соболев
Олег Романцев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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