Романцев: «Клубы штрафуют за отказ игроков общаться с журналистами? Я на стороне футболистов»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением о том, что российских игроков клубы штрафуют за то, что они отказываются общаться с журналистами.

— Недавно КДК оштрафовал «Спартак» на 100 тысяч рублей за то, что после матча с «Сочи» его футболисты не стали общаться с журналистами. Не кажется ли вам, что это могло стать ответом на провокации, которыми пользуются так называемые журналисты с целью вывести игроков из себя и высосать из пальца новый скандальчик? Как было, например, с Дзюбой.

— Скажу сразу — здесь я на стороне футболистов. Предвижу негодование — мол, это же неуважение к журналистам, которым мешают делать свое дело! Тогда ответьте: всегда ли те, кто пишет о футболе, уважительно относятся к игрокам и тренерам? Ведь, что греха таить, «свое дело» труженики пера выполняют по-разному. Для одних важны игра и люди, которые ее творят. А для других главное — любым способом спровоцировать скандал, на который бы в интернете стаей клюнули рекламодатели и спонсоры. Причем такие провокаторы — извините, по-другому назвать их не могу — знают, что за это им ничего не будет. Как, кстати, произошло в истории с Дзюбой на парковке у стадиона в Черкизове. Потому мне не очень понятна здесь позиция КДК, который даже в спорных ситуациях встает на сторону таких ушлых репортеров, при этом исправно наказывая футболистов и тренеров. А почему бы членам комитета не встретиться с игроками «Спартака», не поинтересоваться, в чем причина их поступка? Конечно, штрафовать и наказывать гораздо проще, чем разобраться, кто дает право неизвестно кому без согласия футболистов и тренеров снимать их на телефоны, а потом выкладывать в интернете ради очередного скандала.

Блюсти порядок и следить за соблюдением закона — дело хорошее. Но при этом необходима объективность. Пусть кто-нибудь из КДК побывает на послематчевых пресс-конференциях и в микст-зоне, послушает, как там ведут себя любители «жареных новостей», какие задают вопросы. И тогда станет понятно, почему футбольные труженики, чья работа кормит владельцев снимающих «мыльниц», стараются избегать с ними общения. А может, пора вывесить на стадионах призыв, украшавший в советские времена стены продовольственных магазинов: «Уважаемые покупатели и продавцы, будьте взаимно вежливы»?

Так что берегите тренеров и футболистов! Хуже не будет.