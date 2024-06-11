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Романцев — о Тюкавине: «Я только за то, чтобы он проверил себя в Европе»

Александр Львов
Обозреватель
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Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» отметил, что нападающему «Динамо» Константину Тюкавину стоит попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов.

— Сейчас много обсуждают возможный отъезд Тюкавина в Европу. Одни считают, что парню уже пора, а другие, напротив, уверены, что он еще слишком молод. А что думаете вы? В ваше время Владимир Бесчастных уезжал в бундеслигу в 20 лет и сразу стал одним из лидеров «Вердера».

— За Володю с его бесстрашным характером в жизни и на поле я был спокоен. Потому и отпустил в Германию без всяких сомнений. Если у Тюкавина такой же характер, то пусть едет. Рискнуть стоит еще и потому, что при любом раскладе он ничего не потеряет. А в плане житейского и футбольного опыта может многое приобрести. Бесчастных повезло, что он попал в команду, которую возглавлял мой хороший друг Отто Рехагель, обладающий редким даром раскрывать игроков и создавать команду из ничего. Неслучайно его победу на Евро-2004 со сборной Греции восприняли как футбольное чудо. Словом, я за то, чтобы такой интересный форвард, как Тюкавин, проверил себя в Европе, не откладывая эту возможность на потом. Удачи и здоровья тебе, Константин!

Тюкавин выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года. В сезоне-2023/24 21-летний футболист забил 15 голов и сделал 10 результативных передач в 30 матчах чемпионата России. Он был признан лучшим игроком в минувшем розыгрыше РПЛ.

Понтус Вернблум. «Вернблум? Не хочу даже произносить имя этого гастарбайтера!» Романцев — о сборной России, Тюкавине и Евро-2024

Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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