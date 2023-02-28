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Романцев: «Мне трудно понять тренеров, которые говорят, что им непросто мотивировать игроков»

Романцев прокомментировал высказывания некоторых тренеров о мотивации игроков
Александр Львов
Обозреватель
Олег Романцев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением по поводу того, что российским специалистам сложно мотивировать игроков.

— Недавно защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк сказал, что поколение Карпина намного талантливее, чем нынешнее. В том числе потому, что сейчас для футболистов созданы все условия, а раньше ничего не было. Согласны с его мнением?

— В словах Сергея есть доля правды. Не зря говорят, что голодный волк лучше рыщет добычу. Он злее и хочет наперекор всему добиться цели. Как нынче модно говорить — «более мотивирован». Неслучайно тренеры нередко жалуются на то, что нынешней молодежи не хватает этой самой мотивации. А я бы уточнил — не хватает любви к футболу. Той самой, которая в мои и Карпина времена нас переполняла. Мы жили игрой! И это помогало расти, становиться большими игроками.

Тогда попасть в команду было великим счастьем, а сейчас футболистов ищут днем с огнем. И если он хоть что-то умеет, тут же предлагают контракт. Причем частенько с условиями, которых он не заслуживает. Вот отсюда и начинается потеря мотивации, о которой говорят. А еще случается, что, добившись чего-то, футболист считает, что уже всего достиг и у него начинает кружиться голова. Печальная история с Кокориным тому пример.

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Для сравнения, я нисколько не удивился, когда узнал, что, вернувшись из Катара, Роналду уже на следующий день вышел на тренировку. А ведь он, как и Месси, добился и денег, и славы. Но оба остаются такими же голодными и жадными до футбола, какими были, когда совершали первые шаги в карьере. Потому и стали великими.

Я уже давно не работаю. И мне трудно понять коллег, которые говорят, что им сейчас непросто мотивировать футболистов. Вспоминаю себя совсем молодым тренером в «Спартаке» и то, как горели глаза у Вити Онопко, Валерки Карпина, Илюши Цымбаларя... Да у всех, для кого «Спартак» был родным домом и семьей, а футбол — огромной и единственной любовью. Счастливое было время...

Валерий Карпин
Олег Романцев
Сергей Паршивлюк
ФК Динамо (Москва)
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