Романцев рассказал, чем занимается комитет ветеранов «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» рассказал, чем занимается комитет ветеранов клуба.

— Олег Иванович, уже почти два года, как вы возглавляете комитет ветеранов «Спартака». Интересно узнать, чем он занимается и что удалось сделать в последнее время?

— Самое главное, что удается поддерживать связь с нашими ветеранами, быть в курсе того, как они живут, вовремя узнавать об их проблемах. Стараемся их решать по возможности. Вместе бываем на матчах родной команды. А когда приглашают, встречаемся с ее игроками, общаемся с тренерами, руководством. Вот недавно собрались на стадионе, где поздравили гордость клуба Никиту Павловича Симоняна с 75-летием его прихода в «Спартак».

Не забываем и о молодом спартаковском поколении. Летом в Боровске провели детско-юношеский турнир памяти олимпийского чемпиона Мельбурна Алексея Парамонова. А Олег Кужлев от имени ветеранов вручал его участникам призы, подарки и сувениры. Такой же турнир памяти спартаковского вратаря Валентина Ивакина прошел в Урюпинске, где мальчишки получали награды и подарки от его вдовы Ольги Владимировны.

Активно живет и сборная ветеранов «Спартака», за которую выступают Дасаев и Хлестов, Титов и Аленичев, Ширко и Кечинов, и еще многие, с кем мы вместе сражались за победы. Всех не перечислишь. Им аплодируют полные трибуны в самых разных уголках России. Как это было не так давно в небольшом городке Копейске Челябинской области.

Ну и, конечно, особое внимание уделяем нашей Академии имени Федора Черенкова, которую возглавляет Сергей Родионов. Помогают ему растить спартаковскую смену те, кто вошел в славную историю клуба — Ринат Дасаев, Борис Поздняков, Владимир Джубанов, Евгений Сидоров, Алексей Мелешин. Частенько бываем у них в манеже Сокольников, встречаемся с юными футболистами и футболистками, рассказываем об истории клуба, отвечаем на самые разные вопросы. А какой был праздник, когда к ним в гости приехал легендарный Никита Павлович Симонян. И это очень важно, поскольку «Спартак» всегда был силен своей историей и традициями.

Плюс с большим удовольствием приняли участие в празднике 10-летия открытия нашего стадиона, который собрал столько болельщиков — главную силу «Спартака»!