Романцев признался, что ездит на метро: «Могу и на трамвае, люди мне не мешают»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал «СЭ», почему ездит на общественном транспорте.

«Я люблю ездить на метро, в 90 процентов случаев передвигаюсь так. Еду домой, потом пешочком. На трамвае тоже могу. Люди с пониманием к этому относятся и особо мне не мешают. Метро — очень удобно. Я до дома буду сейчас ехать 17 минут, а на машине 17 минут только выезжать», — сказал Романцев «СЭ».

Романцев дважды тренировал «Спартак»: с 1989-го по 1995-й и с 1997 по 2003 год. Под его руководством команда один раз становилась чемпионом СССР, 8 раз выигрывала чемпионат России и четырежды побеждала в Кубке страны.