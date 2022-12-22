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Сегодня, 09:45

Романцев: «Я ненавижу серии пенальти!»

Александр Львов
Обозреватель
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Бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев заявил, что не любит серии пенальти.

— Для многих тренеров пенальти — особый стресс. Например, Владимир Федотов в эти моменты отворачивается от поля. А как вы себя вели во время 11-метровых?

— Я ненавижу послематчевые пенальти! Это невероятное испытание для всех — тренера, игроков, болельщиков. Кто-то из ребят не забил — ты начинаешь корить себя: значит, что-то просмотрел в работе, упустил... Для футболиста неудачно исполненный 11-метровый может стать серьезным ударом. История Смолова — лишнее подтверждение. Вспомните, сколько Федор потом приходил в себя! Такое напряжение не выдерживают даже игроки с мировым именем. Помню, как на чемпионате мира в США дрогнул даже Роберто Баджо.

Отворачивался ли я, когда пенальти били мои ребята? Сразу и не вспомнишь... Кажется, это было в матче с «Наполи» в «Лужниках». Когда увидел, как уверенно забил Карпин, то решил — выиграем! А дальше уже не смотрел. И повернулся к полю лишь в тот момент, когда взревели трибуны, празднуя последний гол Мостового. Правда, Сашка потом признался, что вратарь почти достал...

Александр Соболев и&nbsp;вратарь Эржан Токотаев. «Азия для России — дорога в никуда!» Романцев — о Роналду, Мбаппе и сравнении Месси с Марадоной

Олег Романцев
Футбол
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