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Сегодня, 12:30

Романцев: «Стычка Соболева и Роши подошла бы дворовому футболу»

Александр Львов
Обозреватель
Александр Соболев и Виллиан Роша.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, как относится к инциденту с участием нападающего красно-белых Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ.

На 66-й минуте встречи Соболев после единоборства с Рошей показал сопернику оскорбительный жест. Игрок армейцев в ответ продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра. В итоге главный судья встречи Сергей Карасев удалил обоих футболистов.

— В воспоминаниях об этом дерби будут больше говорить не о красивых голах и ярких комбинациях, а об этой грязной истории, которая заставила вздрогнуть даже таких тертых в футболе людей, как я. И это печально, — сказал Романцев.

— И все-таки каким вы увидели этот конфликт? Ведь он тоже стал частью дерби.

— Считаю, что к футболу, к самой игре, эта заваруха с хамством, грубостью, взаимными оскорблениями и хулиганской выходкой не имеет никакого отношения. Для дворового футбола, где всякое случается, такое могло бы еще сойти. Но в матче лидеров в присутствии десятков тысяч болельщиков это воспринялось как дикость и распущенность.

— Но кого бы вы назвали в этой истории зачинщиком, а кого пострадавшим?

— Я не люблю обсуждать такие ситуации, как и оценивать решения судей. И уж тем более искать здесь правых и виноватых. Но то, что уже после свистка Роша толкнул Соболева, не давало повода для такого развития событий. И уж точно на такую выходку не стоило отвечать откровенной грубостью. А уж безобразный жест по отношению к сопернику — просто из ряда вон выходящий случай!

— Возможно, покажи перед этим Карасев Роше и Соболеву по желтой карточке, не было бы той дикой вспышки спартаковца?

— А ее и без карточки не должно было быть. Александр — уже сложившийся игрок, сделавший себе имя уважаемого форварда. Так расти дальше, становись настоящим лидером «Спартака», завоюй место в сборной! Допускаю, что это был только срыв, который станет для него уроком на будущее. О чем Саша сразу же заявил после матча, извинившись перед болельщиками. Случившееся еще и тревожный звонок — мол, одумайся, парень, ты перешел грань! И вот это уже опасно.

КДК РФС рассмотрит инцидент с участием Роши и Соболева, оба футболиста вызваны на заседание комитета.

Виллиан Роша. «Удаление Роши заслуженное. Как и победа «Спартака». Романцев — о жесте Соболева, Промесе и эмоциях от дерби

Александр Соболев
Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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