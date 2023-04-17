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Сегодня, 13:34

Романцев рассказал о помощи спартаковским ветеранам

Олег Романцев.
Фото ФК «Спартак»
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Председатель комитета ветеранов «Спартака», самый титулованный тренер в истории красно-белых Олег Романцев в интервью официальному сайту клуба рассказал о последних мероприятиях, которые провел новый орган.

— Недавно была оказана материальная помощь более чем пятидесяти спартаковским ветеранам-пенсионерам, а также вдовам, — сказал Романцев. — Мне как инициатору всего этого дела идут звонки и сообщения с огромными словами благодарности. Мы сами знаем, бывало всякое — и заслуженные мастера спорта, и олимпийские чемпионы, и чемпионы Европы, когда заканчивали с футболом, оказывались в совсем другой жизни. Чем только не занимались, включая извоз.

— Чего греха таить, и наши спартаковские пенсионеры, кому уже за 60, и вдовы ветеранов — это по большей части нуждающиеся люди. Поэтому, конечно, материальная помощь для них очень важна, — продолжил Романцев. — Но все говорили об одном: спасибо, что помните, спасибо, что мы не одни. Никто не сказал «спасибо за деньги». Все благодарили за память. И вот это для меня было очень и очень важно. И неожиданно, честно говоря. Наверное, это и есть спартаковский дух, который был во всех этих людях и остался уже в ветеранах и вдовах.

— Хочу отправить их благодарность по адресу: компании «ЛУКОЙЛ», которая финансировала это дело, ее и «Спартака» советам директоров, а также лично генеральному директору клуба Евгению Мележикову, который, несмотря на большую занятость, взял на себя организационную часть. От всех нас, спартаковцев, огромная им благодарность, — заключил Романцев.

Источник: https://spartak.com/media/news/b2518bba-410b-484c-b8d2-e81148309b37
Олег Романцев
ФК Спартак (Москва)
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