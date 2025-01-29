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Сегодня, 16:30

Романцев рассказал о самой памятной победе в «Спартаке»

Александр Львов
Обозреватель
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Легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» назвал самые яркие победы в своей карьере в московской команде.

— Какая из множества побед «Спартака» вспоминается как самый яркий праздник?

— Слава Богу, таких светлых дней было много. Взять хотя бы матч на «Лукойл Арене» в честь 10-летия открытия стадиона, которого наши болельщики столько времени ждали. Роскошный получился праздник! А если вспомнить игровые времена, то самое памятное событие — победа в 79-м в Ростове, которая принесла первое спартаковское золото. Мне всего 23, я третий сезон в команде, а уже сбылось то, о чем можно было только мечтать! Ну и, конечно, золотой матч в «Лужниках» с киевским «Динамо» в 89-м, который впервые праздновал с ребятами как тренер.

Олег Романцев и&nbsp;Валерий Карпин. Победа над «Реалом», драма в Антверпене, первое чемпионство. Карпин и Романцев вспоминают время в «Спартаке»

Олег Романцев и&nbsp;Валерий Карпин. Победа над «Реалом», драма в Антверпене, первое чемпионство. Карпин и Романцев вспоминают время в «Спартаке»
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Олег Романцев
ФК Спартак (Москва)
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