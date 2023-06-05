Романцев о впечатлениях от медиалиги: «Большой футбол, оказывается, есть, и он здесь»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился впечатлениями от матча медиафутбольных команд «Народная команда» — «Бей Беги».

— Такие эмоции. Вы буквально расплакались, когда подошли к трибуне.

— Потому что такие воспоминания... Когда был настоящий футбол. Когда трибуны гнали футболистов вперед. Еще до игры шли мурашки по коже от их приветствий, скандирований. Сейчас футболисты лишены этого. Мне очень жаль этих пацанов. Мне очень жаль современных футболистов, которые не знают, что это такое. Могу им посоветовать, пройдите мимо этой трибуны — вы зарядитесь.

— Как вам медийный футбол?

— Очень нравится. Я пришел в первый раз. Не жалею, что откликнулся. Я зарядился эмоциями. Не столько я дал что-то ребятам, сколько они мне дали заряд, который, я надеюсь, я отнесу Юре Гаврилову в больницу. Покажу ему, как все это проходит. Думаю, что Юра будет со слезами все это слушать. Большой футбол, оказывается, есть. И он здесь.

— Большой футбол — медиафутбол?

— С учетом обстановки на трибунах — да.

— Какой совет давали игрокам?

— Здесь как раз тот вариант, когда я общался с теми, кто знает никак не меньше меня. Ребята имеют собственный взгляд на футбол, у них есть какие-то наработки. Я меньше всех буду советовать.

— Что говорили футболистам «Спартака»?

— Пожелал удачи. Никакой установки я давать не могу и не имею права. Все установки должен давать тот человек, который с ними работает.

В составе «Народной команды» выступают бывшие футболисты «Спартака», а президентами «Бей Беги» являются нынешние игроки красно-белых Георгий Джикия и Александр Соболев.