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Сегодня, 13:15

Романцев: «Спартак» заслуженно победил ЦСКА»

Александр Львов
Обозреватель
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что красно-белые справедливо победили ЦСКА (2:1) в матче 28-го тура РПЛ.

— Победа команды Абаскаля — результат стечения обстоятельств?

— Нет. Считаю, что «Спартак» победил заслуженно. Пусть без особого преимущества и яркой игры. Но добился этого прежде всего за счет характера, не опустив крылья в трудную минуту. ЦСКА, который этой весной набрал обороты, на сей раз на победу не наиграл. Пресновато выглядели в атаке обычно острые и мобильные Чалов с Заболотным. Моментами у армейцев проседала средняя линия. А главное, не было видно лидера, который бы вел за собой остальных. Кстати, и в «Спартаке» я такого не заметил.

— А как же Промес, которого признали лучшим игроком дерби?

— Думаю, это был не самый удачный матч Квинси, игровые возможности которого гораздо выше. Но два гола дают ему право считаться лучшим в этом матче.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 53 очками, отставание красно-белых от ЦСКА, идущего вторым, составляет 1 очко.

 
Виллиан Роша. «Удаление Роши заслуженное. Как и победа «Спартака». Романцев — о жесте Соболева, Промесе и эмоциях от дерби

 

Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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