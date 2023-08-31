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Сегодня, 13:00

Романцев: «Возвращение Дзюбы встряхнуло «Локомотив», подняло настроение»

Александр Львов
Обозреватель
Футболист «Локомотива» Артем Дзюба.
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев рассказал, как оценивает текущую форму Дзюбы и как относится к его словам в адрес журналиста.

— С приходом Дзюбы заговорили о том, что «Локомотив» встал на путь возрождения. А потом, когда начался спад, стали обвинять в Артема во всех смертных грехах. Стал ли «Локомотив» дзюбозависимым и может ли игра команды зависеть только от одного футболиста?

— Лично я к Дзюбе отношусь с уважением. На поле это боец, настоящий мужик, что, кстати, успел подтвердить и в «Локомотиве». Но выглядит странно, что когда после яркой концовки прошлого сезона команда забуксовала в начале этого, стали обвинять одного Дзюбу. А где остальные, среди которых немало хороших футболистов — Баринов, Карпукас, Глушенков, Пиняев, Миранчук, Сарвели? Где они? Не может один футболист тащить на себе всю команду. Исключением из этого правила считаю, пожалуй, только Марадону, который мог перевернуть любую игру.

Да, приход Дзюбы обнадежил болельщиков, которые поверили, что наконец-то у команды появился лидер, с которым придут победы. Но ведь в этом должны поучаствовать и партнеры. А то, что они не очень готовы к такому повороту событий, стало ясно, когда Артем получил травму. Хотя его возвращение в строй в матче с «Сочи» встряхнуло игру команды, подняло настроение. Ну, и Дзюба свое дело сделал, выдав идеальный голевой пас Глушенкову.

— Как вы отнеслись к странной дисквалификации Дзюбы после истории с репортером? Разве за это наказывают?

— Оказывается, наказывают, да еще и рублем! Причем делает это КДК — орган, призванный следить за тем, что происходит на поле, где порой и кулаками размахивают, и матерятся, и симулируют. Вот где следует наводить порядок, а не на стоянке у стадиона. У нас есть по-настоящему любящие футбол журналисты. Но в последнее время в СМИ появились и те, кто ищет в нем повод для любых скандалов, ради этого любым способом провоцируя игроков и тренеров. Случай с Дзюбой тому пример. И тот вопрос на автостоянке был задан ему только с одной целью — вывести из себя человека, а не «субъекта футбола», как окрестил Артема господин Григорьянц, и снять на видео.

А почему бы членам уважаемой комиссии не поинтересоваться у напористого репортера, по какому праву он снимает на телефон незнакомого человека, не получив на то его разрешения? Да и автостоянка не то место, чтобы задавать вопросы игрокам. Для этого есть микст-зоны и пресс-конференции. Это ли не знать членам КДК, или они сами побаиваются таких хватких репортеров? Зато благодаря этой грустной истории мы узнали о появлении еще одного «субъекта журналистики», пополнившего компанию любителей смотреть футбол сквозь замочную скважину. Слышал от Леонида Слуцкого, которого я поддерживаю, что за границей тех, кто без разрешения снимает на телефон частное лицо, штрафуют. А у нас наоборот. И обошлась эта провокация Дзюбе еще и в 50 тысяч рублей штрафа. Правда, оплатить его должен тот самый 19-летний герой этой грустной истории, благодаря которой его стали называть журналистом. Только при чем здесь футбол?

Футболисты &laquo;Зенита&raquo;. «Зенит» продолжит задавать тон в чемпионской гонке". Романцев — о проблемах «Спартака», Дзюбе и назначении Ромащенко в «Ахмат»
Артем Дзюба
Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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