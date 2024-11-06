Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:40

Романцев о лучшем футболисте в истории «Спартака» по опросу легенд клуба: «Черенков думал на два-три хода вперед»

Александр Львов
Обозреватель
Олег Романцев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Олег Романцев, который признан лучшим тренером в истории «Спартака» по опросу среди легенд красно-белых, в интервью «СЭ» вспомнил Федора Черенкова, названного лучшим игроком.

«Черенков действительно был таким человеком, который просто не мог не притягивать, — сказал Романцев. — Даже те футболисты, которые приходили в «Спартак» на несколько месяцев, провели всего несколько матчей, обязательно запомнят общение с Федором. С одной стороны, Черенков был очень тихим и скромным. Но когда начинался матч, то становился самым заметным на поле! И в обыгрыш лез, и в отбор (хотя с этим элементом у него, конечно, имелись проблемы). Ну и как забыть его удивительные передачи? Черенков думал на два-три хода вперед, опережая мысль остальных игроков.

Наверное, соглашусь с большинством ветеранов нашей команды, которые назвали лучшим именно Федора. Хотя и не люблю выделять кого-то среди тех, с кем работал и с кем играл», — сказал Романцев.

Главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Деян Станкович и&nbsp;легендарный тренер красно-белых Олег Романцев. Олег Романцев: «Нам со Станковичем переводчик не нужен»

Олег Романцев
Федор Черенков
Футбол
ФК Спартак (Москва)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
3-летний индиец Аниш Саркар стал самым молодым игроком в рейтинге ФИДЕ
Биография Остона Мэттьюса: жизнь и карьера американского форварда-рекордсмена
«Известия» опубликовали кадры с места атаки дрона ВСУ по жилому дому в Белгороде
В Узбекистане мужчину приговорили к пяти годам колонии за наемничество
Мбаппе невзлюбили в «Реале»: Анчелотти считает его проблемой, команда не зовет на ужины
Военные РФ пресекли попытку захвата ВСУ Запорожской АЭС
Сегодня
Вчера
Неделя