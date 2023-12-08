Романцев — о качестве полей в РПЛ: «Мы бы на подобный газон даже не вышли играть — просто сидели и гладили бы его»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о жалобах футболистов на качество газонов.

«Улыбаюсь, когда слышу жалобы современных футболистов на качество газонов? Конечно, смеюсь порой. Вы посмотрите, какие сейчас зеленые и ровные поля. Раньше таких в начале сезона представить было невозможно! Мы бы на подобный газон даже не вышли играть — просто сидели и гладили бы его. Завидую нынешним игрокам белой завистью», — приводит слова экс- наставника сборной России RT.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о проведении матчей чемпионата России при сильном снегопаде и морозе.