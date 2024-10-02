Романцев сравнил Тюкавина и Бесчастных

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» сравнил игру форварда «Динамо» Константина Тюкавина и Владимира Бесчастных.

— В матче «Спартака» с «Динамо» лучшим игроком признали форварда бело-голубых Тюкавина. Не напомнил ли он вам молодого Бесчастных и не пора ли Константину попробовать пойти по стопам вашего воспитанника, сумевшего в двадцать лет заиграть в Европе?

— Если их что-то объединяет, то это неуемное желание забить и редкое голевое чутье. А еще характер бойца, который всегда идет до конца. Вот все это и помогло еще не нюхавшему пороха Володе сразу заиграть в «Вердере» — одном из ведущих клубов бундеслиги. Не зря его тренер, мой хороший приятель Отто Рехагель как-то сказал про Володьку: «Бесчастных на поле прост — опускает голову и, ни на кого не глядя, рвется к воротам». Тюкавин — другой: больше ищет партнеров, чаще отходит назад. Но характерами они схожи, хотя начинали по-разному. Бесчастных уже в 17, в первом же матче, дважды забил «Крыльям». А потом столько же в финале Кубка огорчил ЦСКА. Тюкавин же пробился в состав с трудом, доказывая право на это то одному тренеру, то другому. И сегодня, став признанным лидером, видно, что для него это не прошло даром.

Что касается вопроса, ехать ли ему в Европу и когда, то если будет предложение клуба, который решает серьезные задачи в большом чемпионате, то почему бы не попробовать? Ведь это возможность не только проверить себя, но и многому научиться. Да и для остальных российских игроков это станет примером. А пока посоветовал бы Константину не обращать внимания на дифирамбы и еще больше пахать на тренировках. И заодно пожелаю ему удачи — с Богом!