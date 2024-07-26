Романцев тренировал, Дасаев и Шмаров сыграли в матче в честь 65-летия со дня рождения Черенкова

В четверг, 26 июля, на одном из полей Лужников состоялся матч ветеранов, посвященный 65-летию со дня рождения одной из главных легенд «Спартака» Федора Черенкова.

Команду ветеранов красно-белых тренировал Олег Романцев, играли за нее Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин, Дмитрий Хлестов, Сергей Шавло, Валерий Шмаров и другие.

В состав команды «Друзья Черенкова» вошли Валерий Новиков, Евгений Алдонин (оба — ЦСКА), Эрик Яхимович («Динамо»), Олег Ширинбеков, Андрей Афанасьев, Сергей Жуков, Вадим Роговской (все — «Торпедо») и другие. Судил встречу известный в прошлом рефери Виктор Филиппов. Матч закончился вничью — 4:4.

Перед игрой участники матча, а также еще один знаменитый экс-спартаковец Юрий Гаврилов почтили память Черенкова на его могиле на Троекуровском кладбище. Мероприятия в память о легенде были организованы многолетними товарищами Черенкова Владимиром Малаховым и Алексеем Бирюковым.