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Сегодня, 11:26

Романцев уверен, что Дзюба еще забьет в этом сезоне

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев заявил, что его не удивляет результативность нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Результативность Артема не удивляет. Когда меня спросили по поводу Дениса Глушакова и Артема Дзюбы, которые находились без клубов, я четко ответил, что обоих бы взял к себе в команду. Так что он подтверждает мои слова. Ничего удивительного нет. Думаю, что забьет еще. Я даже уверен, что забьет, и не один, и не два», — приводит ТАСС слова Романцева.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» в феврале 2023 года. В текущем сезоне РПЛ на счету 34-летнего форварда 8 голов и 4 результативные передачи в 8 играх за железнодорожников.

Источник: https://tass.ru/sport/17656481
Артем Дзюба
Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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