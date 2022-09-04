Романцев уверен, что «Спартак» будет бороться за чемпионство в этом сезоне

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в разговоре с «СЭ» оценил перспективы красно-белых в борьбе за чемпионство.

«Как мне игра команды при Абаскале? Нормально. Пока что все хорошо, хорошая игра. Посмотрим на результат в конце сезона. Есть уверенность, что команда будет бороться за первое место в этом сезоне», — сказал Романцев «СЭ».

«Спартак» после семи туров идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ и отстает от лидера — «Зенита» — на одно очко. Сегодня, 4 сентября, красно-белые примут «Зенит» в матче 8-го тура.