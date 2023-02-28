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Романцев — об алкоголе: «В «Спартаке» были орлы, которые приезжали в Тарасовку с похмелья»

Романцев вспомнил, как в Тарасовку некоторые игроки приезжали с похмелья
Александр Львов
Обозреватель
Олег Романцев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Известный российский тренер Олег Романцев в интервью «СЭ» вспомнил о временах работы в «Спартаке».

— Вспоминая Веллитона в «Спартаке», Валерий Карпин заметил, что это был бомбардир от Бога, который тренировался вполноги, и все футболисты это видели. Но тренер все равно выпускал его на поле, потому что Веллитон забивал больше остальных. Прав ли тренер в такой ситуации?

— Прав на все сто процентов. Задача тренера — дать результат. У меня тоже были орлы, которые, случалось, приезжали в Тарасовку с похмелья. Тогда я говорил: «Если завтра плохо сыграешь, в команде больше не появляйся. А сыграешь хорошо, сам налью». И такие играли — кровь из носа! Но от стакана потом отказывались. Извините, фамилий называть не буду — дело семейное.

Квинси Промес. «Спасибо, Квинси! Парень влился в спартаковскую жизнь». Романцев — о яркой победе «Спартака», Карпине и Дзюбе

Олег Романцев
ФК Спартак (Москва)
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