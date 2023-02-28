Известный российский тренер Олег Романцев в интервью «СЭ» вспомнил о временах работы в «Спартаке».

— Вспоминая Веллитона в «Спартаке», Валерий Карпин заметил, что это был бомбардир от Бога, который тренировался вполноги, и все футболисты это видели. Но тренер все равно выпускал его на поле, потому что Веллитон забивал больше остальных. Прав ли тренер в такой ситуации?

— Прав на все сто процентов. Задача тренера — дать результат. У меня тоже были орлы, которые, случалось, приезжали в Тарасовку с похмелья. Тогда я говорил: «Если завтра плохо сыграешь, в команде больше не появляйся. А сыграешь хорошо, сам налью». И такие играли — кровь из носа! Но от стакана потом отказывались. Извините, фамилий называть не буду — дело семейное.