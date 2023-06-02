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Сегодня, 16:20

Романцев о Соболеве: «Уверен, он тысячу раз пожалел о случившемся в дерби»

Александр Львов
Обозреватель
Единоборство Александра Соболева и Виллиана Роши.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал удаление форварда красно-белых Александра Соболева в дерби против ЦСКА (2:1) в 28-м туре РПЛ.

Соболев получил красную карточку за демонстрацию неприличного жеста в адрес защитника армейцев Виллиана Роши. 26-летнего нападающего дисквалифициваровали на 4 матча.

— Вы как-то сказали, что готовы многое простить игроку, если тот живет интересами команды. Но как бы отреагировал тренер Романцев на безобразный поступок Соболева? Случались ли в вашей карьере моменты, когда вы сомневались, какое решение принимать в отношении провинившегося футболиста?

— Я очень хорошо отношусь к Александру. И уверен, что он уже тысячу раз пожалел о случившемся. Конечно, история неприятная и заслуживающая наказания, которое, уверен, принято им с пониманием. Но, рассуждая о суровости санкций, я вспоминаю, что говорил в таких случаях Бесков: «Если чаша весов, на которой польза от игрока хоть немного перевешивает ту, что с сомнениями, то футболиста надо оставлять в команде». А свою преданность «Спартаку» Соболев не раз уже доказывал. И то, что сейчас в клубе собрались нормальные люди, которые это понимают, подтвердила их реакция на случившееся. Словом, будем считать, что Соболев только вспыхнул, но еще не сгорел. И дай бог ему в «Спартаке» больше побед и голов! — сказал Романцев.

Полностью интервью Олега Романцева читайте на сайте «СЭ».

Александр Соболев
Олег Романцев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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