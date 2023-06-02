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Романцев: «Я бы вообще не приглашал Йокановича — все успехи «Динамо» связаны с отечественными тренерами»

Александр Львов
Обозреватель
Экс-главный тренер "Динамо" Славиша Йоканович.
Славиша Йоканович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал увольнение Славиши Йокановича из «Динамо».

— Славишу Йокановича уволили за три тура до конца сезона — не стоило ли дать ему завершить чемпионат? Как бы в этой ситуации поступили вы на месте руководителя клуба?

— Начну с того, что я бы не стал приглашать Йокановича в «Динамо». Ни в коем случае не хочу поставить под сомнение его профессиональные качества. Просто никак не могу понять руководство легендарного клуба, все успехи которого были связаны с именами отечественных тренеров. И каких! Якушин, Качалин, Севидов, Бесков... Каждый из них — личность, эпоха! А теперь в команде один иностранец сменяет другого. Помнится, в «Динамо» мне довелось поработать вместе с еще только начинавшим осваивать профессию Андреем Кобелевым. Позднее он уже сам возглавил команду, с которой выиграл бронзовые медали. И только спустя 14 лет это повторил немец Сандро Шварц. А между этими двумя наградами «Динамо» — пустота.

Я не случайно завел разговор о тех, кто работает с российскими клубами. Не так давно кто-то с умным видом изрек, что в России нет тренерской школы. Глупость! Есть и всегда была! Вспомним имена таких гигантов, как Аркадьев, Качалин, Якушин, Маслов, Бесков, Лобановский. Их имена и по сей день уважаемы в мировом футбольном сообществе. Вспоминаю, как на семинаре в Нидерландах Рональд Куман сказал мне, что в Европе многие учатся работать по лекалам наших специалистов. И сейчас у нас есть интересные, ищущие тренеры — Семак, Карпин, Черчесов, Евсеев, Парфенов, Федотов, Юран. И я назвал еще не всех, кому можно, а главное, нужно доверять.

Что касается вопроса о том, когда надо было расставаться с Йокановичем, то это не столь важно. Ведь сезон-то все равно потерян. Да еще в год 100-летия. Я уж не говорю о деньгах, об обманутых надеждах болельщиков! Сейчас «Динамо» возглавил мало кому известный Павел Алпатов. И хочется верить, что сделано это не в аварийном порядке, а в расчете на будущее. Хотя не исключаю, что после 2:4 от «Локомотива» в кабинетах динамовского клуба снова начнут искать по международным связям очередного наставника-спасителя, — сказал Романцев.

Йоканович возглавлял бело-голубых с лета прошлого года. В мае «Динамо» объявило об увольнении 54-летнего сербского специалиста. До конца сезона обязанности главного тренера команды исполняет Павел Алпатов.

После 29 туров «Динамо» с 45 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью Олега Романцева читайте на сайте «СЭ».

Олег Романцев
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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