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Романцев — о Дзюбе и Глушакове: «Не раздумывая взял бы их в свою команду»

Романцев заявил, что без сомнений взял бы в свою команду Дзюбу и Глушакова
Александр Львов
Обозреватель
Денис Глушаков и Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Известный российский тренер Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением о будущем форварда «Локомотива» Артема Дзюбы и полузащитника «Нижнего Новгорода» Дениса Глушакова.

— Обсуждая в январе возможное будущее Дзюбы и Глушакова, вы заметили, что вместе они могли бы создать интересную связку. Но сейчас Денис в Нижнем Новгороде, а Артем в «Локомотиве». Не осложнит ли их игровую адаптацию то, что этим клубам предстоит борьба за выживание?

— Напротив, думаю, что ситуация, в которой оказались новые клубы, только добавит им куража, сделает их еще злее и азартнее. Артем с Денисом привыкли решать серьезные задачи. Это уже в крови. И что бы о них ни говорили, они — бойцы! Такие не привыкли выступать в командах, которые Андрей Петрович Старостин называл серыми мышками в крупе за то, что они просто участвуют в чемпионате, а не бьются за поставленную цель. Таким, как Дзюба и Глушаков, это не интересно. А вот сыграть через не могу и добиться своего для них самое оно. И я бы не раздумывая взял Артема с Денисом в свою команду — только потому, что они не умеют проигрывать! Вот почему я верю, что и «Нижний», и «Локомотив» решат свои задачи.

Квинси Промес. «Спасибо, Квинси! Парень влился в спартаковскую жизнь». Романцев — о яркой победе «Спартака», Карпине и Дзюбе

Артем Дзюба
Денис Глушаков
Олег Романцев
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
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