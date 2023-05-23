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Сегодня, 13:00

Романцев: «Зачем Мендес ударил Мозеса, который выбегал из штрафной? Нелепость, но это фол»

Александр Львов
Обозреватель
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что пенальти в ворота ЦСКА в матче с красно-белыми был назначен верно.

— В моменте с первым голом Промеса как-то странно повела себя оборона ЦСКА, — заявил Романцев. — Сначала дала Зиньковскому свободно сделать верховую передачу на дальнюю штангу Промесу. А тот при попустительстве Гайича из вратарской головой пробил мимо Акинфеева. И к этому голу не могло быть претензий ни у Карасева, ни у ВАР, которые до этого отменили забитые мячи Игнатова и Заболотного.

— Вам не показались спорными эти решения?

— Показались или не показались — это все лирика. Если арбитр вынес решение, то обжалованию оно уже не подлежит. Если я скажу, что ситуация, после которой забивал Заболотный, была ближе к офсайду, чем та, когда отличился Игнатов, то Романцева как болельщика «Спартака» тут же обвинят в предвзятости. В обоих случаях, как говорится, все было на тоненького.

Единственное, из-за чего мне жаль, — что не засчитали гол после изумительной по исполнению комбинации в касание и с последним пасом пяткой Соболева на Игнатова. Я слышал, что в таких спорных случаях судьи должны принимать решения в пользу атакующей стороны.

— А что тогда скажете о моменте, после которого был назначен пенальти в ворота ЦСКА, решивший исход встречи?

— На мой взгляд, для армейцев это был несчастный случай. Ну зачем Мендес ударил по ноге выбегавшего из штрафной Мозеса? Нелепость какая-то! Но нарушение было. И здесь, можно сказать, «Спартаку» повезло.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 53 очками, отставание красно-белых от ЦСКА, идущего вторым, составляет 1 очко.

Виллиан Роша. «Удаление Роши заслуженное. Как и победа «Спартака». Романцев — о жесте Соболева, Промесе и эмоциях от дерби

Олег Романцев
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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