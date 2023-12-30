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Сегодня, 12:50

Романцев: «Локомотив» перестал меня интересовать после того, как клуб поступил с Семиным»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Юрий Семин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев объяснил «СЭ», почему не следит за результатами «Локомотива».

«Локомотив» перестал меня интересовать после того, как клуб поступил с Юрием Павловичем Семиным. Не смотрю матчи этой команды», — сказал Романцев «СЭ».

Под руководством Семина железнодорожники стали трехкратными чемпионами России, шестикратными обладателями Кубка страны, а также три раза выигрывали Суперкубок России.

Семин покинул «Локомотив» в конце мая 2020 года. Руководство клуба не стало продлевать контракт со специалистом.

Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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