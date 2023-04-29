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Романцев — о Дуарте: «Зачем этого парня привезли из Парагвая?»

Александр Львов
Обозреватель
Алексис Дуарте (слева) в матче против «Краснодара»
Фото Александр Ступников, «Спартак», Global Look Press
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Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» высказал мнение о победе красно-белых над «Краснодаром» (4:3) в матче 24-го тура РПЛ.

— Конечно, то, что «Спартак» выиграл, к тому же у соперника, набравшего ход в чемпионате, не может не радовать, — подчеркнул Романцев. — В то же время встреча действительно породила немало вопросов. Я не очень понял, почему на своем стадионе в составе вышли шесть защитников? Хотя это не решило проблемы контроля середины поля — соперник быстро переходил из обороны в атаку.

Да, спартаковцы проявили характер и спасли, казалось бы, безнадежный матч. Но почему так беззубо проведен первый тайм? Почему команда взорвалась только после второго пропущенного мяча? А гол Батчи, которого трусцой метров 60 провожал Дуарте, заставил подумать: зачем этого парня привезли из Парагвая?

Еще одно «почему» можно было бы адресовать Соболеву — до перерыва Саша оставался почти незаметным. Но вспышка нападающего во второй половине игры, его дубль зажгли партнеров — хозяева стали почти неудержимы. А появление Промеса, забившего в стиле Цымбаларя, и Зиньковского с Николсоном дало понять — с таким настроем красно-белые способны на чудеса. Так почему же всего этого не наблюдалось в Кубке против «Акрона»?

Самюэль Жиго. «Титов прав — «Спартаку» стоит подумать о возвращении Жиго». Романцев — о Дуарте, Промесе, Карпине и работе ВАР

Олег Романцев
ФК Спартак (Москва)
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