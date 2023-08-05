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Сегодня, 22:02

Романо: «Зенит» отклонил предложение «Ноттингема» по Барриосу в размере 4 миллионов евро

Романо: «Ноттингем» сделал предложение «Зениту» по трансферу Барриоса
Мария Гусева
Вильмар Барриос.
Фото Вячеслав Евдокимов/ФК «Зенит»
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«Ноттингем Форест» сделал официальное предложение «Зениту» по трансферу полузащитника Вильмара Барриоса, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, клуб из Санкт-Петербурга отклонил предложение в размере 4 миллионов евро. «Зенит» хочет получить за 29-летнего колумбийца около 15 миллионов евро.

Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 18 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Барриос сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи. В текущем сезоне футболист провел 3 матча и пока не отметился результативными действиями.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Вильмар Барриос
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ноттингем Форест
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