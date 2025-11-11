Романов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Спартака»

Вадим Романов стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после отставки Деяна Станковича, сообщает пресс-служба красно-белых. Во вторник, 11 ноября, «Спартак» объявил о расторжении контракта с 47-летним сербским специалистом по обоюдному соглашению сторон. Романов является воспитанником спартаковской школы. С июня 2022 года он возглавлял молодежный состав красно-белых, а с лета 2024-го работал в тренерском штабе Деяна Станковича. После 15 туров «Спартак» с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» отправил Станковича в отставку: онлайн-трансляция

Анкль Бэнксий_ Ювка,смотрю в Тушино все пидоры. 14.11.2025

Владимир Тюсин Из династии РО. Родионов, Романцев. Не путать с Родимовым. Так себе персонаж 12.11.2025

678ugu Правда огорчил! Я полагал, что такие, как ты, сейчас главные болельщики и именно "Спартака". Народ,который это комментирует, просто твои родственники или друзья навек. Как же тебя на теннис занесло? Ребус-кроссворд. И матом на корте только Арина ругается... 12.11.2025

juvekos ну а ты пидорский партнер спирта. обидел твоего мужа, заступаешься пидоренок? 12.11.2025

hant64 Огорчу тебя - я не болельщик Спартака. Равно как и ни одной из российчких команд. Я своё отболел до распада СССР. 12.11.2025

678ugu Ну ты глаза снова портвейном залил, просто ничего не соображаешь! Не бережешь себя совсем. А тренер хороший был, как по-итальянски разговаривал! А придет новый, только на русском матерном, так как пастух откуда-то с гор. Олег, ты болельщик "Спартака"? Вообщем, этого стоило ожидать! 12.11.2025

Анкль Бэнксий_ Редкостный пидор - ювека. 12.11.2025

Илья858 Если из тех, кто выполнял всю черновую работу, то хуже точно быть не должно. 12.11.2025

Saiga-спринтер Саплю анальную всморкни в пусто-черепушку козляукас. 12.11.2025

juvekos редкостный пидор конский спирт и тут нагадил 11.11.2025

Adiоs Amigos R Удачи талантливому специалисту во главе самобытного и амбициозного столичного коллектива. 11.11.2025

GeoMaS в глазах - комплекс Наполеона. 11.11.2025

Saiga-спринтер Соплю анальную размазывай в массовочке так же придурёнков. 11.11.2025

инок Открыт новый персонаж для Спартака - тренер Вадим Романов, из династии царей Романовых! 11.11.2025

hattabysh Это тебе хорошо в дорогу собираться, у тебя ж как у латыша, хер да душа. В каком подвале ночь застала там и спишь. 11.11.2025

hattabysh Так ты гейропеец, судя по нику. Почто своих обижаешь? 11.11.2025

hattabysh Предложи им сумму от которой они не смогут отказаться. 11.11.2025

Дед33 Ну теперь Спартак попрет! 11.11.2025

Saypin ну точно можно ставить на проигрыш в оставшихся матчах. 11.11.2025

volish17 Лучше будет чтобы эта бездарная компания луквица , продала бы Спартак ,хватит мучить клуб и болельщиков ,своим бестолковым управлением . Перед важной игрой , такой подарок мулам сделали .. 11.11.2025

werder63 Ой, мама, кто это?)) Сейчас привезут какую-нибудь никому не нужную просрочку из гейропы, и все повторится..)))) Сто раз проходили!) 11.11.2025

hant64 С деЦТва за Спартак. Этого достаточно)). 11.11.2025

hant64 Изначально заголовок прочитал как Романцев возглавил Спартак. Пришлось глаза протирать)). 11.11.2025

Saiga-спринтер Табор Стакановича укладывает пожитки и готовит колхозную кибитку для дальней дороги. К красноярскому алкашу завернет .. что бы залить горькой сей пинок под зад. 11.11.2025

Vovanpain А кто такой Романов? 11.11.2025

атвку вадим романов тренер молодежки спартака, тото молодежка спартака в развале и упадке. 11.11.2025

NapoliFC И кореша его позвать, который клубы разоряет:) Которому футбольную деятельность запретили. 11.11.2025

PV А чего не Романцев? 11.11.2025