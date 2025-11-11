Видео
11 ноября, 19:44

Романов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Спартака»

Алина Савинова
Вадим Романов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Вадим Романов стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после отставки Деяна Станковича, сообщает пресс-служба красно-белых.

Во вторник, 11 ноября, «Спартак» объявил о расторжении контракта с 47-летним сербским специалистом по обоюдному соглашению сторон.

Романов является воспитанником спартаковской школы. С июня 2022 года он возглавлял молодежный состав красно-белых, а с лета 2024-го работал в тренерском штабе Деяна Станковича.

После 15 туров «Спартак» с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Деян Станкович.«Спартак» отправил Станковича в отставку: онлайн-трансляция
Источник: https://t.me/fcsmtg/25495
    Вадим Романов
    Деян Станкович
    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
