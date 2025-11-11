Романов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Спартака»

11 ноября, 19:44
Вадим Романов стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после отставки Деяна Станковича, сообщает пресс-служба красно-белых.
Во вторник, 11 ноября, «Спартак» объявил о расторжении контракта с 47-летним сербским специалистом по обоюдному соглашению сторон.
Романов является воспитанником спартаковской школы. С июня 2022 года он возглавлял молодежный состав красно-белых, а с лета 2024-го работал в тренерском штабе Деяна Станковича.
После 15 туров «Спартак» с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.
Если из тех, кто выполнял всю черновую работу, то хуже точно быть не должно.
12.11.2025
Удачи талантливому специалисту во главе самобытного и амбициозного столичного коллектива.
11.11.2025
Ну теперь Спартак попрет!
11.11.2025
ну точно можно ставить на проигрыш в оставшихся матчах.
11.11.2025
Лучше будет чтобы эта бездарная компания луквица , продала бы Спартак ,хватит мучить клуб и болельщиков ,своим бестолковым управлением . Перед важной игрой , такой подарок мулам сделали ..
11.11.2025
Ой, мама, кто это?)) Сейчас привезут какую-нибудь никому не нужную просрочку из гейропы, и все повторится..)))) Сто раз проходили!)
11.11.2025
С деЦТва за Спартак. Этого достаточно)).
11.11.2025
Изначально заголовок прочитал как Романцев возглавил Спартак. Пришлось глаза протирать)).
11.11.2025
А кто такой Романов?
11.11.2025
вадим романов тренер молодежки спартака, тото молодежка спартака в развале и упадке.
11.11.2025
А чего не Романцев?
11.11.2025
Это что за тренер? Кого тренеровал? Где сам играл? Юрана в Спартак.
11.11.2025