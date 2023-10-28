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Сегодня, 22:16

Ромащенко назвал ошибки «Ахмата», которые стоили команде победы в матче с «Зенитом»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко рассказал, чего команде не хватило в матче 13-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

— До 25-й или 30-й минуты «Ахмат» играл эталонно, не давал сопернику ничего не создавать у своих ворот. После этого зенитовцы создали два момента, показалось, что они свалились скопом после того, как вы забили. Чего не хватило: концентрации или усталость скопилась, потому что была интенсивная игра?

— Безусловно, два мощных контрвыпада, которые привели к двум мячам соперника, не могли не сказаться на наших игроках. Это, безусловно, есть. Мы на какой-то момент потеряли равновесие, но тем не менее, мы акцентировали внимание команды и игроков на том, что нужно продолжать стараться играть компактно, плотно, сохранять позиции, не выдергиваться и искать свои моменты, которые должны были у нас быть, и они были. Думаю, по большому счету эти две ошибки, которые произошли в первом тайме, из-за них и проиграли эту игру. Старание было, было выполнение дисциплины, команда понимала, как нужно играть. Где-то не хватило индивидуальных качеств, но давайте понимать, что мы играли против лучшей командой страны, которая обладает игроками совершенно иного класса. Это не претензия к нашим игрокам, это просто констатация факта. Все равно считаю, и команде уже сказал, что какого класса бы ни была команда, это не гарантия побед. Здесь мы должны искать причины только в себе.

«Ахмат» проиграл третий матч подряд и находится на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 12 очков. 4 ноября грозненская команда на своем поле примет «Факел».

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
Мирослав Ромащенко
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