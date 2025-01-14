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Сегодня, 20:52

Ромащенко: «В мое время мастеровитых индивидуальных игроков было намного больше»

Камила Абдурахманова
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Экс-полузащитник ряда российских клубов Максим Ромащенко рассказал об успехах полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«В мое время мастеровитых индивидуальных игроков было намного больше, чем сейчас. Я не хочу сказать ничего плохого, но в наше время, если фланговый полузащитник забивал 10-12 мячей за сезон, все говорили: «Окей, молодец». Если сейчас происходит что-то подобное, то человека подкидывают вверх. А почему так реагируют? Потому что талантливых футболистов мало. Раньше в каждой команде было по такому талантливому игроку как Батраков. Сейчас с этим проблемы. Болельщик соскучился по такому. Так что, если кто-то показывает яркую игру, это бросается в глаза. Российский футбол обеднел на ярких талантов», — сказал Ромащенко Metaratings.ru.

В этом сезоне Батраков сыграл 17 матчей в РПЛ, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. В январе полузащитник был награжден призом «Первая пятерка» как лучший молодой игрок России в 2024 году.

Источник: Metaratings.ru
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Алексей Батраков
Футбол
РПЛ
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