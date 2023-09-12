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Сегодня, 10:15

Ромащенко признал, что не стоило критиковать Ташуева: «Позвонил ему, хорошо и спокойно поговорили»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Сергей Ташуев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко в своем первом большом интервью после назначения признался «СЭ», что был неправ, публично покритиковав своего предшественника Сергея Ташуева из-за плохой физической готовности игроков своей команды.

— У вас произошла заочная полемика с Сергеем Ташуевым. Не жалеете, что публично сказали о плохой физической готовности команды? Он явно был на это обижен.

— В первый же день, когда я прилетел в Грозный, давал интервью клубному сайту и сразу поблагодарил Ташуева и его штаб за работу, которую они провели, и за результат, которого достигли. Но, к сожалению, тренера никогда не зовут туда, где все хорошо. Значит, какие-то проблемы были.

Да, я немного в некорректной форме высказался, можно было говорить по-другому или вообще об этом не говорить. Моя формулировка была неправильной. После этого я позвонил Ташуеву, мы с ним спокойно и хорошо поговорили на профессиональном языке. Он мне рассказал какие-то вещи о состоянии команды, почему так произошло и что случилось, ввел в курс дела. Думаю, больше никаких вопросов не будет.

Этот звонок был проявлением уважения к коллеге, который работал с командой до меня. Я бы позвонил ему, даже если бы не сказал того, что прозвучало в прессе. Просто у нас был режим нон-стоп, и не было возможности сделать это раньше.

— Что именно вы поняли из этого разговора в плане причин большого количества травм?

— Само по себе такое не случается. Понятно: чтобы выяснить что-то более глобально, нужно знакомиться с информацией, которая оставалась в клубе, с цифрами. Чем сейчас, в паузе, и занимаемся. Личная же беседа поспособствовала ускорению понимания того, что произошло. Но личное — оно на то и личное, чтобы остаться между нами. Рад, что конструктивно поговорили на эту тему.

Сергей Ташуев возглавлял «Ахмат» с сентября 2022 года, 15 августа 2023 года он был отправлен в отставку. Три дня спустя, 18 августа грозненский клуб подписал контракт с Мирославом Ромащенко.

Мирослав Ромащенко. «Когда перед Испанией автобус сборной сдал назад, хотелось разбить стекло и выпрыгнуть из него». Первое большое интервью Мирослава Ромащенко после прихода в «Ахмат»

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Мирослав Ромащенко
Сергей Ташуев
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 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
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 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
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 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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