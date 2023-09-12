Ромащенко признал, что не стоило критиковать Ташуева: «Позвонил ему, хорошо и спокойно поговорили»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко в своем первом большом интервью после назначения признался «СЭ», что был неправ, публично покритиковав своего предшественника Сергея Ташуева из-за плохой физической готовности игроков своей команды.

— У вас произошла заочная полемика с Сергеем Ташуевым. Не жалеете, что публично сказали о плохой физической готовности команды? Он явно был на это обижен.

— В первый же день, когда я прилетел в Грозный, давал интервью клубному сайту и сразу поблагодарил Ташуева и его штаб за работу, которую они провели, и за результат, которого достигли. Но, к сожалению, тренера никогда не зовут туда, где все хорошо. Значит, какие-то проблемы были.

Да, я немного в некорректной форме высказался, можно было говорить по-другому или вообще об этом не говорить. Моя формулировка была неправильной. После этого я позвонил Ташуеву, мы с ним спокойно и хорошо поговорили на профессиональном языке. Он мне рассказал какие-то вещи о состоянии команды, почему так произошло и что случилось, ввел в курс дела. Думаю, больше никаких вопросов не будет.

Этот звонок был проявлением уважения к коллеге, который работал с командой до меня. Я бы позвонил ему, даже если бы не сказал того, что прозвучало в прессе. Просто у нас был режим нон-стоп, и не было возможности сделать это раньше.

— Что именно вы поняли из этого разговора в плане причин большого количества травм?

— Само по себе такое не случается. Понятно: чтобы выяснить что-то более глобально, нужно знакомиться с информацией, которая оставалась в клубе, с цифрами. Чем сейчас, в паузе, и занимаемся. Личная же беседа поспособствовала ускорению понимания того, что произошло. Но личное — оно на то и личное, чтобы остаться между нами. Рад, что конструктивно поговорили на эту тему.

Сергей Ташуев возглавлял «Ахмат» с сентября 2022 года, 15 августа 2023 года он был отправлен в отставку. Три дня спустя, 18 августа грозненский клуб подписал контракт с Мирославом Ромащенко.