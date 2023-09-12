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Сегодня, 09:30

Ромащенко о Черчесове: «У него еще очень много идей, которые он хотел бы реализовать»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Станислав Черчесов и Мирослав Ромащенко.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко в своем первом большом интервью после назначения рассказал обозревателю «СЭ» о том, когда поздравил своего многолетнего босса Станислава Черчесова с 60-летием и чего ему пожелал.

— Черчесову исполнилось 60 лет в день вашего победного матча в Екатеринбурге. Когда вы ему набрали — до или после игры? Что пожелали?

— Как только закончили. Пожелал крепкого здоровья, оставаться таким же профессионалом и классным человеком. И — скорейшего возвращения на тренерский мостик, потому что знаю: у него еще очень много идей, которые он хотел бы реализовать. И у него все для этого есть.

— Вас можно назвать не только единомышленниками, но и друзьями?

— Единомышленниками и хорошими товарищами — так, думаю, будет правильнее. Друзья — это, наверное, что-то ближе. Знаю, что в любой момент могу набрать ему и проконсультироваться по многим вещам, а он знает, что я всегда открыт. И не сомневаюсь, что мы в любой момент придем друг другу на помощь.

— Как думаете, мы скорее увидим его снова за границей или в РПЛ?

— Затрудняюсь ответить. Но в том, что у него будут предложения и из России, и из-за границы, не сомневаюсь.

Ромащенко работал ассистентом Черчесова на протяжении 14 лет. 18 августа 2023 года 49-летний специалист стал главным тренером «Ахмата».

Мирослав Ромащенко. «Когда перед Испанией автобус сборной сдал назад, хотелось разбить стекло и выпрыгнуть из него». Первое большое интервью Мирослава Ромащенко после прихода в «Ахмат»

Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Мирослав Ромащенко
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 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
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