Ромащенко о Черчесове: «У него еще очень много идей, которые он хотел бы реализовать»

Сегодня, 09:30
Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко в своем первом большом интервью после назначения рассказал обозревателю «СЭ» о том, когда поздравил своего многолетнего босса Станислава Черчесова с 60-летием и чего ему пожелал.
— Черчесову исполнилось 60 лет в день вашего победного матча в Екатеринбурге. Когда вы ему набрали — до или после игры? Что пожелали?
— Как только закончили. Пожелал крепкого здоровья, оставаться таким же профессионалом и классным человеком. И — скорейшего возвращения на тренерский мостик, потому что знаю: у него еще очень много идей, которые он хотел бы реализовать. И у него все для этого есть.
— Вас можно назвать не только единомышленниками, но и друзьями?
— Единомышленниками и хорошими товарищами — так, думаю, будет правильнее. Друзья — это, наверное, что-то ближе. Знаю, что в любой момент могу набрать ему и проконсультироваться по многим вещам, а он знает, что я всегда открыт. И не сомневаюсь, что мы в любой момент придем друг другу на помощь.
— Как думаете, мы скорее увидим его снова за границей или в РПЛ?
— Затрудняюсь ответить. Но в том, что у него будут предложения и из России, и из-за границы, не сомневаюсь.
Ромащенко работал ассистентом Черчесова на протяжении 14 лет. 18 августа 2023 года 49-летний специалист стал главным тренером «Ахмата».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -