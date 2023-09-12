Ромащенко рассказал о деталях своего прихода в «Ахмат»: «В моем распоряжении было два дня»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко в своем первом большом интервью после назначения рассказал «СЭ» о деталях своего прихода в клуб из Грозного.

— Когда последовало предложение из Грозного?

— После выездной игры «Ахмата» в Нижнем Новгороде, когда уже было объявлено об отставке Сергея Ташуева. Я на тот момент только два дня как вернулся из Будапешта в Москву. Соответственно, у меня не было никаких мыслей о трудоустройстве, я спокойно смотрел трансляции.

Утром на следующий день позвонил спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев. Времени на размышления было немного, клубу было очень важно, чтобы главный тренер появился в команде до игры с «Оренбургом». В моем распоряжении было два дня, и за это время нужно было собрать всю необходимую информацию о команде и игроках.

Для меня это крайне важно — посмотреть первую игру в сезоне. По понятным причинам я не очень глубоко знал российский чемпионат в последние два с половиной года. Помимо первой игры посмотрел еще одну, а встречу с нижегородцами видел в прямой трансляции — то есть до принятия решения видел три матча в чемпионате из четырех.

Понятно, что «Ахмат» в прошлом сезоне занял историческое для себя пятое место, но нужно было проанализировать, что с ним произошло на старте сезона нынешнего. Сделал множество звонков людям из футбольного мира, собрал всю возможную информацию, которая должна была как-то прояснить картину. Параллельно общался со Станиславом Саламовичем, с семьей, с родителями, с друзьями — в общем, с людьми, которым доверяю. За эти же дни в Москве состоялась встреча с генеральным директором «Ахмата» Ахмедом Айдамировым. Все происходило в режиме нон-стоп.

— Были ли какие-то предложения до «Ахмата»?

— До середины 2021 года никто не рассматривал мою кандидатуру, потому что я работал в сборной в штабе Саламыча очень долгий период. Понятно, что российскому клубу выдергивать тренера оттуда смысла нет, тем более что это высшая ступень работы любого тренера — когда ты трудишься в штабе главной национальной сборной своей страны.

В период работы в «Ференцвароше» было предложение от одного клуба премьер-лиги, но оно оказалось не совсем своевременным. В начале этого года мы уже были с командой на сборах, готовились к противостоянию с леверкузенским «Байером» в плей-офф Лиги Европы и вообще к рестарту сезона. Уже начали подготовку, работа шла полным ходом, поэтому я ответил, что это невозможно.

— Тоже посоветовавшись с Черчесовым?

— Нет, там даже не стал отвлекать его от работы. Зачем? Сразу посчитал, что это абсолютно не нужно, и не вел никаких переговоров. Мы познакомились, переговорили, я высказал свою позицию. Меня поняли, и разговор мы закончили хорошо. Саламычу рассказал об этом уже где-то через месяц.

Ромащенко возглавил «Ахмат» 18 августа 2023 года. Под его руководством команда провела 4 матча во всех турнирах, одержала 3 победы и 1 раз сыграла вничью.