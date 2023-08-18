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Сегодня, 14:36

Ромащенко стал главным тренером «Ахмата»

Алина Савинова
Мирослав Ромащенко.
Фото Саин Ализаде
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Мирослав Ромащенко возглавил «Ахмат», сообщает пресс-служба грозненского клуба.

Контракт 49-летнего специалиста с командой рассчитан на три года.

Ранее Ромащенко уже работал в грозненском клубе. С октября 2011 по май 2013 года он занимал должность ассистента бывшего главного тренера Станислава Черчесова.

Также сообщается, что в тренерский штаб тренера вошли Андрей Сосницкий, Роберт Евдокимов, Александр Гончаров и Вадим Архидьяконских.

Предыдущим главным тренером «Ахмата» был Сергей Ташуев. 15 августа 2023 года 64-летний специалист был отправлен в отставку.

По итогам четырех туров команда из Грозного занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 3 очка.

Источник: https://t.me/akhmatgrozny/4118
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Мирослав Ромащенко
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 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
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 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
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 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
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 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
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Краснодар – Локомотив
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