Ромащенко стал главным тренером «Ахмата»

Мирослав Ромащенко возглавил «Ахмат», сообщает пресс-служба грозненского клуба.

Контракт 49-летнего специалиста с командой рассчитан на три года.

Ранее Ромащенко уже работал в грозненском клубе. С октября 2011 по май 2013 года он занимал должность ассистента бывшего главного тренера Станислава Черчесова.

Также сообщается, что в тренерский штаб тренера вошли Андрей Сосницкий, Роберт Евдокимов, Александр Гончаров и Вадим Архидьяконских.

Предыдущим главным тренером «Ахмата» был Сергей Ташуев. 15 августа 2023 года 64-летний специалист был отправлен в отставку.

По итогам четырех туров команда из Грозного занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 3 очка.