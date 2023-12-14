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Сегодня, 19:45

Ромащенко включил Дзюбу в пятерку лучших игроков года

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В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2023 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко поставил на первое место полузащитника «Монако» Александра Головина.

Также в его пятерку вошли: Вендел («Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Артем Дзюба («Локомотив»), Джон Кордоба («Краснодар»).

Артем Дзюба
РПЛ
ФК Ахмат
Мирослав Ромащенко
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