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Сегодня, 13:06

Ромащенко: «Если соперник лишает «Спартак» настроения, то у Станковича пропадает козырь»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Бывший футболист Максим Ромащенко поделился мнением об игре «Спартака» и выделил слабые стороны красно-белых под руководством Деяна Станковича.

«Спартак» — это команда настроения. Посмотрите на последние игры. Перед перерывом «Спартак» играл очень ярко и эмоционально, тренер радовался и разбивал скамейку. Если соперник лишает «Спартак» настроения, то у Станковича пропадает его главный козырь», — цитирует Ромащенко Metaratings.ru.

Красно-белые набрали 39 очков в 18 матчах и занимают 3-е место в турнирной таблице. В 19-м туре РПЛ, 2 марта, «Спартак» дома примет «Оренбург». Игра начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
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Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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