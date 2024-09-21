Роналдо: «Сейчас я думаю только о «Ростове»

Нападающий «Ростова» Роналдо отметил, что счастлив в ростовском клубе.

— В какой клуб хотел бы перейти? Я сейчас думаю только о «Ростове», все мои мысли только о нем, и я счастлив, что нашел здесь свое место, — цитирует «РБ Спорт» Роналдо.

— Если вы станете лучшим бомбардиром чемпионата России, то готовы сделать прическу, как у Рональдо?

— Я счастлив, что у меня получается помогать команде, забивая голы. Самое главное — чтобы «Ростов» всегда побеждал. А помочь команде и забить — это же всегда отлично, разве нет?

— «Ростов» — чемпион?

— Да.