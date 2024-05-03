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Сегодня, 16:41

Форвард «Ростова» Роналдо пообещал отметить гол в ворота «Локомотива» в стиле Криштиану Роналду

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Нападающий «Ростова» Роналдо объяснил, почему не праздновал свои последние голы в стиле форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, но пообщал исправиться в следующей встрече.

«На самом деле, я не перестал это делать, просто, например, благодаря голу, который я забил в домашнем матче, мы смогли сравнять счет, и я очень хотел победить, поэтому хотелось, чтобы игра скорее возобновилась, и на празднование не было времени. А в матче с «Уралом» ребята сразу бросились обнимать меня и поздравлять с голом, и я не успел ничего сделать. Но в следующий раз, если получится в матче с «Локомотивом», снова отмечу все как надо!» — приводит слова Роналдо «РБ Спорт».

Бразилец в чемпионате России провел за «Ростов» 8 матчей и забил 4 мяча.

В 27-м туре РПЛ команда Валерия Карпина в гостях сыграет с «Локомотивом». Встреча состоится 6 мая и начнется в 20.30 мск.

Источник: РБ Спорт
Роналдо
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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